Авербух отреагировал на решение Коляды приостановить карьеру

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию в танцах на льду, хореограф Илья Авербух отреагировал на решение фигуриста Михаила Коляды приостановить карьеру.

«Для меня Михаил давно остановил карьеру. Совершенно не удивительно, что он на это решился. Возраст дает о себе знать в спорте. Возможно, мы еще увидим его на льду, но понять его решение можно. Люди заканчивают свои карьеры рано или поздно. Просто пришло время. Хватит обсуждать это как что-то невероятное. Это часть карьеры», — приводит слова Авербуха Sport24.

О решении 28-летнего Коляды приостановить карьеру стало известно в понедельник, 10 июля.

Коляда — трехкратный чемпион России, серебряный призер Олимпиады в командных соревнованиях, бронзовый призер чемпионата мира и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы.