Авербух отреагировал на недовольство Двоеглазовой ролью Буратино в шоу

Режиссер-постановщик Илья Авербух ответил на вопрос «СЭ» об участии в новогоднем шоу «Буратино» вице-чемпионки России Алисы Двоеглазовой. Ранее она говорила: «Надеюсь, Буратино играть не буду».

— Безусловно, Алиса знает, что она — Буратино. Конечно, мы договорились об участии еще за несколько месяцев до чемпионата России. Тогда не было и речи о репетициях, возможно, возникло недопонимание. Но Алиса купается в этой роли, я не пытался ей сделать какую-то мужскую хореографию. Специально отказался от длинного носа. Уговаривать не пришлось, нагрузка огромная, Алиса участвует почти в каждой сцене, в этом шоу всё вокруг Буратино. Само настроение и хореография сделают свое, а дальше — внутренняя история. Я уверен, что такого Буратино не было, — заявил Авербух.