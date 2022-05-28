Авербух отметил значение приезда Медведевой в Дудинку

Серебряный призер Олимпийских игр и режиссер церемонии открытия турнира Nornickel Curling Cup в Дудинке Илья Авербух рассказал о значении приезда Евгении Медведевой и о ее мотивационных советах для юных спортсменов.

«В прошлом году я уже был режиссером церемонии открытия. Для меня большая честь, что снова обратились ко мне. Я думаю, мы смогли сделать церемонию качественно другой, чем в прошлом году. Были нововведения, в частности, это эстафета (огня, в которой принимали участие известные спортсмены, в частности, Евгения Медведева и Антон Шипулин — прим. «СЭ»).

Огромная честь, что Женя Медведева сюда приехала для выступления. Конечно, возможности льда сковывают нашу чемпионку, но само ее участие, сам приезд, то, что здесь, в Дудинке, дети увидели Женю, пообщались, взяли автографы, услышали мотивационные советы, — это стоит больше всего", — сказал Авербух.