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Сегодня, 12:35

Авербух отметил значение приезда Медведевой в Дудинку

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпийских игр и режиссер церемонии открытия турнира Nornickel Curling Cup в Дудинке Илья Авербух рассказал о значении приезда Евгении Медведевой и о ее мотивационных советах для юных спортсменов.

«В прошлом году я уже был режиссером церемонии открытия. Для меня большая честь, что снова обратились ко мне. Я думаю, мы смогли сделать церемонию качественно другой, чем в прошлом году. Были нововведения, в частности, это эстафета (огня, в которой принимали участие известные спортсмены, в частности, Евгения Медведева и Антон Шипулин — прим. «СЭ»).

Огромная честь, что Женя Медведева сюда приехала для выступления. Конечно, возможности льда сковывают нашу чемпионку, но само ее участие, сам приезд, то, что здесь, в Дудинке, дети увидели Женю, пообщались, взяли автографы, услышали мотивационные советы, — это стоит больше всего", — сказал Авербух.

Евгения Медведева
Илья Авербух
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