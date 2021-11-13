«Прямо горжусь тобой». Авербух отметил прокат Милохина на шоу «Ледниковый период»
21:05
Хореограф и постановщик, продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух отметил выступление блогера Дани Милохина в паре с Евгенией Медведевой на шоу Первого канала «Ледниковый период».
«Прямо горжусь тобой. Убрал всю шелуха и был чистым. Молодец», — сказал Авербух в прямом эфире.
В седьмом выпуске в номере была совершена всего одна помарка, судьи не заметили ошибку Дани.
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