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«Прямо горжусь тобой». Авербух отметил прокат Милохина на шоу «Ледниковый период»

21:05
Шоу «Ледниковый период».
Шоу «Ледниковый период».
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Хореограф и постановщик, продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух отметил выступление блогера Дани Милохина в паре с Евгенией Медведевой на шоу Первого канала «Ледниковый период».

«Прямо горжусь тобой. Убрал всю шелуха и был чистым. Молодец», — сказал Авербух в прямом эфире.

В седьмом выпуске в номере была совершена всего одна помарка, судьи не заметили ошибку Дани.

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Иван Шитик все материалы автора
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