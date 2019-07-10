Авербух отметил положительную роль скандалов в фигурном катании

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, а сейчас хореограф и режиссер ледовых шоу-проектов Илья Авербух выразил мнение, что скандальные ситуации вокруг фигурного катания делают его популярнее.

- Лучше так, чем когда про фигурное катание не говорят или вспоминают раз в четыре года, когда идет Олимпиада, - сказал Авербух в подкасте "РИА Новости". - Я больше боюсь, что все подустанут от пены и перестанут обсуждать. А лучше обсуждать, это всегда популяризирует вид спорта.

Многие специалисты на скандалы улыбаются, улыбаюсь и я. Думаю, если убрать все лишнее, то это хорошо.