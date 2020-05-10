Авербух опроверг информацию о штрафе за нарушение самоизоляции

Призер Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух опроверг информацию о штрафе на 5 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции. Ранее в издании «Собеседник» появился скриншот штрафа с сообщением, что автомобиль, зарегистрированный на фигуриста, попал на камеру во время проезда со скоростью 101 км/ч. Штраф якобы был назначен в первый день действия ограничительных правил — 22 апреля.

«Вчера совершенно случаи?но наткнулся в новостии?нои? ленте на информацию о том, что я злостныи? нарушитель режима самоизоляции. Для тех, кто верит нашим журналистам, пожалуи?ста, мои? пропуск деи?ствительныи? с 15 по 30 апреля. Никаких нарушении? нет, и быть не может. Выхожу из дома редко, забочусь о семье и близких. Их здоровье при выше всего.

Желаю всем не идти на поводу у журналистов, которые даже не видят необходимости проверять публикуемую информацию. Будьте здоровы", — написал Авербух в Instagram.