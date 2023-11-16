Авербух опроверг информацию, что Медведева сыграет корову в его новом ледовом шоу

Известный режиссер ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал информацию о том, что фигуристка Евгения Медведева сыграет роль «Коровы на льду» в одноименной ледовой сказке.

«Не совсем так. Евгения, безусловно, будет в этой сказке, она исполнит одну из главных ролей, как и Алексей Ягудин, как Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, и еще ряд ребят. А насчет главной роли давайте поддержим интригу», — цитирует Авербуха «Газета.Ru».

Ледовое шоу Авербуха «Корова на льду» по мотивам детской сказки Антона Соя будет проходить на арене «МСА Лужники» с 27 декабря 2023 года по 7 января 2024-го.

23-летняя Медведева является двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, Европы, финала серии «Гран-при» и национального первенства.