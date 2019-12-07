Авербух объяснил, почему Трусова могла упасть на тройном акселе

Чемпион мира и Европы по фигурному катанию Илья Авербух высказал мнение о причинах падения Александры Трусовой во время проката короткой программы в финале серии «Гран-при» в Турине. По его словам, причина неудачного исполнения элемента не в психологический подготовке.

- Тут, возможно, дело в каких-то изменениях в технике, потому что она долго учила аксель. Или просто могла подрасти немного. Причин может быть много, но не думаю, что они связаны с психологией, — цитирует RT Авербуха.