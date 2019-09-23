Авербух объяснил, почему пригласил именно Медведеву на главную роль в своем новом ледовом спектакле

Серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух отметил, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева похожа на Дороти из «Волшебника Страны ОЗ», которую и будет играть в его новом ледовом шоу.

— О сказке «Волшебник Страны ОЗ» я думал уже давно, — сказал Авербух. — Мне нравится, что сюжет позволяет путешествовать по разным мирам. Когда оказалось возможным наше сотрудничество с Женей Медведевой, то пазл сложился, сразу стало понятно, что она станет прекрасной Дороти, которая идет по своей дороге, также как Женя идет по своей спортивной судьбе.

Спектакль пройдет в Москве в новогодние праздники — с 30 декабря по 7 января. Авербух является постановщиком новой короткой программы фигуристки под композицию «Exogenesis» группы Muse. Также он ставил Медведевой короткую программу в олимпийском сезоне-2017/18, обе соревновательных программы в сезоне-2016/17 и произвольную программу в сезоне-2015/16. (Екатерина Беспалова)