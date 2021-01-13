Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал уход Станиславы Константиновой из Академии Евгения Плющенко.

«Это миграция спортсменов, ничего больше. Думаю, дело здесь не в тренере, а в самой Станиславе. Сделала ли она ошибку — это вопрос, который она должна задавать самой себе всегда», — сказал Авербух.

Константинова перешла в академию Плющенко к Александру Волкову в феврале прошлого года. Она показала высокий результат на втором этапе Кубка России (196,83), но на чемпионате страны в декабре осталась лишь 15-й. Наивысшим достижением в ее карьере является четвертое место на чемпионате Европы-2019.

(Данил Алешин)