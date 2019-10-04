Серебряный призер Олимпийских игр-2002, хореограф Илья Авербух в интервью «СЭ» считает, что олимпийская чемпионка Алина Загитова остается одним из фаворитов сезона. Он отметил, что фигуристка сможет бороться, если будет кататься чисто, получать большую вторую оценку и хорошо выступать с точки зрения презентации.

— Кто главный конкурент Трусовой?

— Алина Загитова в очень хорошей форме, видел это на контрольных прокатах. Она заматерела и остается одним из фаворитов сезона. Если будет кататься чисто, получать большую вторую оценку и хорошо выступит с точки зрения презентации, сможет побороться. Есть, кстати, американская фигуристка, которая владеет четверными, но ее вторая оценка значительно ниже, чем у Трусовой.

— Чего ждать от Загитовой?

— Алина тоже показала себя большим бойцом, ее лихорадило. Не все получилось на чемпионате Европы, но зато потом — прекрасная победа на чемпионате мира. Цыплят по осени считают, сейчас остается болеть. Были опасения, что из-за сложного прошлого сезона она даст себе слабину в этом. Но браво Этери Тутберидзе! На контрольных прокатах Алина показала, что она в обойме и в полном порядке.

— Теперь противостояние Загитовой и Медведевой точно в прошлом? Ведь появилась Трусова, Щербакова

— Уверен, что в эпицентр точно ворвутся Трусова, Щербакова, Косторная. Будем болеть! (Дмитрий Зимин)

Илья Авербух: «Выступлениям Медведевой шоу не помешает»