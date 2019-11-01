Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

Авербух — о выступлении Косторной: «Очень проникновенно каталась Алена»

20:56
Теги:

Чемпион мира, призер Олимпиады и хореограф Илья Авербух поделился впечатлениями от исполнения короткой программы россиянки Алены Косторной на этапе «Гран-при» во Франции.

16-летняя спортсменка исполнила тройной аксель, а также тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп. Косторная набрала 76,55 балла за свой прокат.

— Поздравляем Алену, Сережу, Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза, — сказал Авербух в эфире трансляции Первого канала. — У меня дрожит немного голос, очень проникновенно каталась Алена. В короткую программу на Finlandia Trophy она не включила тройной аксель, а здесь она впервые пошла на него. Хотя, в общем, можно было сделать каскад три-три, но это не кредо группы Этери Тутберидзе. Надо выходить и делать.

Косторная исполнила тройной аксель в короткой программе на этапе «Гран-при» во Франции

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир