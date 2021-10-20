Российский хореограф и постановщик, продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух в интервью «СЭ» выразил свое отношение к критике самой звездной пары проекта Евгения Медведева/Даня Милохин.

— Вообще, одна из миссий «Ледникового периода» — построить мост между поколениями. Многие нас смотрят и любят еще с первого сезона. Мне очень важно раскрывать людей. Сейчас появилась новая тема — ставить какие-то табу, отодвигать себя, ставить штампы «да как вы можете?».

Я же пребываю в медийном пространстве. Недовольство всегда есть, судейством вечно недовольны. Предвзятость к Медведевой и Милохину определенно была, но ребята это сломали сразу же, первым выступлением. Я именно хочу обращаться к тем людям, которые «ничего не вижу, не хочу знать» — и сразу ставят штамп на лоб, бам! Поменьше штампов, упрощений! По всем вопросам. Это касается не только «Ледникового», он срез нашей жизни. Давайте меньше штампов на людей будем вешать. Больше будем открываться, любить друг друга и что-то создавать. Не разрушать!

Ребят, мы одна семья, одна страна. Есть новое поколение, но мы должны говорить друг с другом, слышать друг друга. Зрители еще не видели — сегодня я одел Даньку в школьную форму. Это не случайно, чтоб было видно — он такой же пацан, какие были в семидесятые, восьмидесятые, девяностые, «Зурбаган». Господи! Это очень важная миссия. Прошу всех, кто выставляет какие-то бесконечные лагеря, «приемлю», «не приемлю», — просто откройте глаза и сердце. Прекратите ставить эти штампы и наклеивать ярлыки! Мне работать с ними — одно большое удовольствие, правда, — заключил Авербух.

Очередной выпуск «Ледникового периода» будет показан в субботу, 23 октября. В прошлом эпизоде Медведева и Милохин получили максимальную оценку 12 баллов.