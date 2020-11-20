Авербух отреагировал на снятие Щербаковой с «Гран-при России» и пожелал удачи Туктамышевой

Призер Олимпийских игр, продюсер и постановщик Илья Авербух прокомментировал «СЭ» снятие фигуристки Анны Щербаковой с московского этапа «Гран-при» из-за болезни.

— С точки зрения спортивной составляющей Аня Щербакова была одним из главных претендентов на победу на этом этапе, — сказал Авербух «СЭ». — Конечно, этап в этом потеряет в зрелищности. Очень жаль, хочется пожелать Ане скорейшего выздоровления. Теперь возрастает еще больший интерес к чемпионату России, который будет проходить через месяц.

Фаворит соревнований — Александра Трусова, однозначно. Сейчас три лидера: Трусова, Косторная, Туктамышева. Лизе желаю особенно удачи, она недавно показала четверной тулуп, мы все очень рады, что она продолжает развиваться. Мы будем болеть за всех наших девочек. (Анастасия Пастернак)