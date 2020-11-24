Серебряный призер Олимпиады, хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал о своих отношениях с актрисой Елизаветой Арзамасовой, известной по сериалу «Папины дочки».

— Лиза не очень любит спорт, но, как я узнал, она любит мотоспорт, — сказал в интервью журналисту Василию Конову Авербух. — Думаю, это ее страсть. Что она творит на мотоциклах, квадроциклах — абсолютно бесстрашный человек! При этом, она очень любит кататься на коньках. У нее отличные отношения с Мартином (сыном Авербуха — прим. «СЭ»), она, можно сказать, сподвигла его встать на коньки.

Что стало толчком к нашему выходу в публичное поле? Мы какое-то время встречались, но я достаточно быстро решил снять вопросы, которые возникали. Всем хочется пообсуждать, поговорить, но я не собираюсь отнекиваться или рассказывать. Мы — свободные, у нас очень нежные отношения, и я надеюсь на их отношения.