Авербух о попадании в базу ГУР Украины: «Если я считаю, что отстранение наших ребят несправедливое, я буду об этом говорить!»

Серебряный призер Олимпиады-2002, чемпион мира и Европы в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал «СЭ» свое включение в базу Главного управления разведки (ГУР) Украины.

«Я буду говорить. Я в Крыму уже на протяжении семи лет работаю. Мы строим и работаем на благо страны. Если я считаю, что отстранение наших ребят несправедливое, я буду об этом говорить! Пусть еще будет 100 санкций против меня, но допустят наших спортсменов. В том числе Камилу Валиеву», — сказал Авербух «СЭ».

Ранее Авербух и еще восемь российских фигуристов были внесены в базу ГУР. Основанием для внесения Авербуха стало то, что он среди прочего поддерживает политику России, критиковал решение о недопуске российских спортсменов к международным соревнованиям, посещал Крым и выступил с ледовой шоу-программой для семей участников СВО в 2024 году.