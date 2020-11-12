Продюсер и постановщик шоу «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал, что работа над проектом отнимает много сил. Он добавил, что не собирался вновь заниматься проектом.

— Честно, я немножко сошел с ума. Ты живешь в мире этих танцев, и у тебя все время какие-то образы. Даже когда не работаешь, в голове музыкальная какофония. Но, с другой стороны, это особый и интересный мир. Я иногда с небольшой завистью и ухмылкой отношусь к театральным режиссерам: они сядут на стульчик, подумают, передумают, отойдут. А в «Ледниковом периоде надо принимать решение вот так. Это очень хороший тренинг, и важно принять решение очень точное.

Конечно, где-то ты промахиваешься. И я потом извожу себя за все эти промахи. Это очень быстрая, изматывающая работа. Поэтому я четыре года не подходил к ней. Помню, как после последнего «Ледникового периода» сказал: «Я больше в этот ад не войду», — сказал Авербух в интервью Первому каналу.