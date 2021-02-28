Илья Авербух: «Лиза Туктамышева должна ехать на чемпионат мира»

Заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал «СЭ» итоги произвольной программы девушек в финале Кубка России. В тройку призеров вошли три ученицы Этери Тутберидзе: Камила Валиева, Майя Хромых, Дарья Усачева.

«Я считаю, что турнир у девочек получился очень интересным, — сказал Авербух «СЭ». — Понятно, что для части девочек это был очень волнительный и важный турнир. Например, для Алены Косторной и Лизы Туктамышевой, потому что именно тут они отбирались на чемпионат мира. Для девочек-юниорок это были показательные соревнования, где они могли заявить о себе и пойти на риск, какого-то психологического большого давления на них не оказывалось. Сегодня Майя Хромых с двумя четверными показала себя очень здорово. Камила Валиева поставила высокую плану, она, может, и не со всеми элементами справилась, но получилось хорошее выступление. Здорово, что у нас есть такой состав».

Авербух также предположил, кто должен поехать на чемпионат мира.

«Однозначно Лиза Туктамышева, она должна ехать на ЧМ, других мнений тут быть просто не может. Лиза выиграла в очной борьбе у Алены Косторной», — добавил Авербух. Туктамышева в финале стала четвертой, Косторная — шестой.

(Артем Бухаев)