Авербух не стал раскрывать подробности новой программы Марка Кондратюка

Хореограф Илья Авербух не стал раскрывать подробности новой программы Марка Кондратюка.

— Программы у женщин были довольно похожие, у мужчин — довольно не обычные, каждая выделяется. Возникло ли в вас такое ощущение?

— Так бывает. Женское одиночное катание склонно к лирике. Наверное, общее лирическое настроение передается. Но то, что вы отметили, мне приятно. Так получилось, что в этом году я работал и ставил программу Мозалеву, и Коляде, и Жене Семененко, и Кондратюку. Они все разные, правда, Кондратюка вы еще не видели.

Какая будет у него тема? Ближе к настроению Марка, это внутренняя лирическая история. Сами все увидите, трудно описать. Но те программы, которые вы видели, я постарался сделать непохожими друг на друга. Но еще раз повторюсь, что так бывает. Девочки все повзрослели, всем захотелось больше лирического настроения.