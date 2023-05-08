Авербух назвал «унизительной позицией» просмотр международных соревнований без российских спортсменов

Основатель «Ледникового периода» Илья Авербух рассказал, почему отказывается смотреть международные турниры в отсутствие российских спортсменов.

«Я не могу сказать, что бойкот — это моя позиция. Мне просто неинтересно. Потому что, объективно, это не выявление лучшего. Дело не в том, что меня веселит болеть за наших, а в том, что, действительно, это не турниры по определению лучших. Поэтому на данный момент я точно для себя принимаю такое решение. Мне вообще кажется, что не совсем верно, если они говорят, что нас видеть не хотят, а мы стоим из-за угла и подсматриваем, как они там катаются. Я считаю, что это какая-то странная унизительная позиция, поэтому я точно смотреть на это не хочу», — приводит «Газета.Ru» слова Авербуха.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях. В июне отстранение было продлено до дальнейшего уведомления.