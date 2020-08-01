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Авербух назвал пощечиной уход Косторной от Тутберидзе

21:22
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Знаменитый хореограф-постановщик Илья Авербух назвал пощечиной уход фигуристки Алены Косторной от тренера Этери Тутберидзе. Чемпионка Европы-2020 будет заниматься в академии Евгения Плющенко.

— Труженикам всегда воздается такими пощечинами от самых близких... но труженик, созидатель всегда будет первым ...всегда! — написал Авербух в комментариях под постом Тутберидзе в Instagram об уходе 16-летней фигуристки.

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