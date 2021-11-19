Хореограф Илья Авербух написал большой поздравительный пост Евгении Медведевой в честь ее дня рождения. Сегодня, 19 ноября, девушке исполнилось 22 года.

«Женечка, поздравляю тебя с твоим днем рождения! Для меня ты всегда чемпионка с большой буквы. Я счастлив, что сотрудничество, которое между нами началось со спорта, продолжается и сейчас.

Рад, что ты блистаешь в спектакле «Анна Каренина» в образе Китти. Наслаждаюсь тем, как ты все больше раскрываешь свой талант, в том числе артистический, восхищая миллионы зрителей своей многогранностью в проекте «Ледниковый период».

Ты очень глубокий человек, и я желаю тебе абсолютной творческий реализации! Пусть любимые будут рядом, а ты всегда окружена добротой и заботой. Светлой дороги и море новых ярких побед в каждом из твоих начинаний. Загадай в этот день самое желанное!» — написал Авербух.