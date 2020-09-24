Авербух и Арзамасцева больше не скрывают своих отношений. Они вместе пришли на ТВ
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Серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду, 46-летний хореограф Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова вместе посетили программу «Вечерний Ургант» и подтвердили свои отношения.
— Мы бы скрывали бы и дальше, но ради «Вечернего Урганта» сделали исключение, — отшутился Авербух на вопрос ведущего. — Могли пойти еще разве что к Владимиру Владимировичу Познеру, но туда вдвоем не зовут.
Авербух с 1995 по 2007 год состоял в браке со своей партнершей Ириной Лобачевой. Арзамасова наиболее известна зрителям по роли Галины Сергеевны в телесериале «Папины дочки».