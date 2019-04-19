Авербух будет работать с Медведевой?

Известный хореограф Илья Авербух намекнул на то, что может начать работать с россиянкой Евгенией Медведевой. По его словам, фигуристка может освоить четверной прыжок.

- Я много общаюсь с Женей, совсем скоро будут интересные новости по поводу нас", - приводит слова фигуриста Nevasport. - Женя очень много прибавила с точки зрения выразительности на льду, купается в своем скольжении, в пластике. Она искренне верит, что она сможет освоить эту историю, и пойдет на это. Конечно, объективно, это будет очень сложная задача. Я думаю, возможен поиск более сложных каскадов прыжков, баллы можно набрать там. В теории четверной прыжок возможен