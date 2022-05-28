Авербух анонсировал ледовое шоу на Таймыре с участием Медведевой

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух рассказал, что в следующем году в рамках закрытия турнира Nornickel Curling Cup планируется провести полноценное ледовое шоу с участием Евгении Медведевой и других фигуристов.

«Сам приезд Евгении Медведевой в Дудинку — это историческое событие, — подчеркнул продюсер. — Мы были ограничены в пространстве льда, потому что были размещены и дорожки для керлинга, для фигуристов осталось не так много льда. Женя сегодня в каждом поселила мысль, что нужно провести в Дудинке полномасштабное ледовое шоу после завершения турнира. Сейчас уже достигнута договоренность, что сразу по окончании турнира в рамках его закрытия пройдет большое гала-шоу фигуристов, где будет принимать участие и Женя, и моя команда. Там уже все развернутся».

В рамках открытия Арктического турнира-2022 Медведева выступила с показательным номером под композицию оперной певицы Хиблы Герзмава.

«Благодаря приезду Жени Медведевой был поднят статус турнира. Для всех важно, что она с нами, приехала на самый край земли. Каток, на котором мы выступала, входит в книгу рекордов Гиннесса, как самый северный. Женя первая из наших топ-фигуристов, кто здесь побывал», — отметил Авербух.