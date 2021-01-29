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Asian Open получил статус тестовых соревнований перед Олимпиадой в Пекине

13:26

Международный союз конькобежцев (ISU) огласил список турниров, получивших статус тестовых соревнований перед Олимпиадой-2022 в Пекине.

В фигурном катании статус тестовых соревнований получил турнир Asian Open, который пройдет в Пекине с 13 по 17 октября.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.isu.org/isu-news/news/145-news/13411-decisions-of-the-council-update-on-isu-event-calendar?templateParam=15

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