Арзамасова попросила Авербуха взять верблюда в Россию

Хореограф и постановщик Илья Авербух опубликовал забавное видео со своей супругой, актрисой Лизой Арзамасовой.

Девушка во время отдыха в Дубае попросила мужа взять в Россию верблюда.

«Илюшенька, вот этому 7 лет, ему через 3 года на пенсию. Давай его на дачу себе возьмем. Приедем за ним. Пожалуйста», — сказала Арзамасова.

«Слушай, нам точно пора ехать. Быстро собираемся, собираемся. Пошли, пошли», — ответил Авербух.

«Ты несговорчивый, я что, многого прошу?» — отреагировала на слова Ильи Арзамасова.

Напомним, Авербух и Арзамасова поженились в декабре 2020 года.