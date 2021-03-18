Арзамасова попросила Авербуха взять верблюда в Россию
11:37
Хореограф и постановщик Илья Авербух опубликовал забавное видео со своей супругой, актрисой Лизой Арзамасовой.
Девушка во время отдыха в Дубае попросила мужа взять в Россию верблюда.
«Илюшенька, вот этому 7 лет, ему через 3 года на пенсию. Давай его на дачу себе возьмем. Приедем за ним. Пожалуйста», — сказала Арзамасова.
«Слушай, нам точно пора ехать. Быстро собираемся, собираемся. Пошли, пошли», — ответил Авербух.
«Ты несговорчивый, я что, многого прошу?» — отреагировала на слова Ильи Арзамасова.
Напомним, Авербух и Арзамасова поженились в декабре 2020 года.
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