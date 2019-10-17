Арутюнян считает, что Туктамышева сможет делать четверные прыжки. И вот почему

Тренер двукратного чемпиона мира Натана Чена Рафаэль Арутюнян отметил, что техника чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой позволяет ей освоить четверные прыжки.

— Лиза обладает прекрасной техникой этого прыжка (акселя), — цитируют «РИА «Новости» Арутюняна. — Тулуп и сальхов — элементы той же группы, а это означает, что спортсмен, безупречно владеющий тройным акселем, способен вполне успешно исполнять прыжки в четыре оборота. При условии, что техника исполнения этим спортсменом тулупа и сальхова близка к идеальной.

У Туктамышевой прыжковая техника поставлена очень хорошо. Если она задастся целью еще больше усложнить программу, уверен, что сумеет это намерение реализовать, несмотря на то, что считается по меркам одиночного катания возрастной спортсменкой.

Туктамышева официально начнет сезон на Skate America — первом этапе серии «Гран-при"-2019/20, который пройдет с 18 по 20 октября в Лас-Вегасе. Короткую программу на турнире женщины покажут 19 октября в 07.00 по московскому времени.