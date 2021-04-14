Арутюнян считает, что сотрудничество с Плющенко может открыть большие перспективы

Армянский тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян высказался о сотрудничестве с Евгением Плющенко.

«Сейчас все обсуждают мое потенциальное сотрудничество с Евгением Плющенко, поэтому хотелось бы уточнить: 20 лет в Америке приучили меня к тому, что говорить о каком бы то ни было сотрудничестве правомерно, когда достигнуты договоренности со всеми заинтересованными сторонами и подписаны бумаги, — цитирует Арутюняна RT 14 апреля. — Мы же обговорили канву возможной совместной работы пока только на словах. Но очень надеюсь, что этот совместный проект будет реализован. Подобное сотрудничество может открыть большие перспективы».

Ранее Арутюнян заявлял, что о сотрудничестве речь пока не идет.

По информации «СЭ», Арутюнян примет участие в подготовке Александры Трусовой в качестве консультанта. Сегодня он посетил академию «Ангелы Плющенко».

Самый известный ученик Арутюняна — Нэйтан Чен, который в 21 год стал трехкратным чемпионом мира. На прошедшем чемпионате мира в Стокгольме он сделал пять четверных в произвольной программе, что Трусова называла своей главной целью.