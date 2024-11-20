Арутюнян: «Когда мотивация фигуриста в том, чтобы стать узнаваемым, это ерунда»

Тренер Рафаэль Арутюнян прокомментировал карьеру российский фигуристки Софьи Самоделкиной.

«По моему мнению, понятие профессионализма в нашем деле формулируется очень просто: живет человек ради спорта или нет. Когда спортсмен приходит ко мне и говорит, что его мотивация заключается в том, чтобы восстановить четверной прыжок, выиграть какой-то конкретный турнир или стать узнаваемым, это, на мой взгляд, ерунда. А вот если он воспитан с мыслью, что спорт — смысл его жизни, никакая дополнительная мотивация вообще не нужна. Как раз такие люди и становятся в фигурном катании долгожителями», — сказал Арутюнян RT.

17-летняя Самоделкина является серебряным призером этапа «Гран-при» среди юниоров в Словении 2021 года, а также имеет серебряную медаль первенства России среди юниоров-2022.