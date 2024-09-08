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Арутюнян: «Настороженно отношусь к спортсменам, которые бегают от тренера к тренеру»

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Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян заявил, что очень настороженно относится к спортсменам, часто меняющим специалистов. В ближайшее время он начнет работу с Софьей Самоделкиной, которая покинула академию «Ангелы Плющенко».

«Если говорить начистоту, в глубине души я несколько настороженно отношусь к спортсменам, которые бегают от тренера к тренеру. Понятно, иногда у спортсмена не остается выбора, но надо понимать: смена тренера — это не панацея. Свой результат ты всегда делаешь сам», — приводит слова Арутюняна RT.

Софья Самоделкина. Самоделкина рвется в сборную Казахстана. Бывшая россиянка стартует в отборе

С сезона-2024/25 Самоделкина выступает за национальную команду Казахстана. В июне этого года 17-летняя спорсменка стала победительницей летнего чемпионата страны. По сумме двух программ она набрала 161,43 балла.

Фигурное катание
Евгений Плющенко
Софья Самоделкина
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