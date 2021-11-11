Арутюнян: «Чен точно не будет комплексовать перед Трусовой»

Тренер по фигурному катанию Рафаэл Арутюнян предложил организовать прыжковый турнир между российскими фигуристками и лучшими представителями США в мужском одиночном катании.

Ранее российская фигуристка Александра Трусова говорила, что была бы не прочь посоревноваться в прыжках вместе с американцем Натаном Ченом и японцем Семой Уно.

«Соревнование на выбывание с участием мужчин из Северной Америки и российских девушек поднимет рейтинги телетрансляций до невиданных высот, — цитирует «РИА Новости» Арутюняна. — Почему бы Первому каналу это не организовать? Мой подопечный Натан Чен точно не будет комплексовать перед Александрой Трусовой».

Он также подчеркнул, что в турнире не должны участвовать американские фигуристки.

«Они просто не смогут составить конкуренцию», — добавил Арутюнян.

Напомним, Арутюнян является тренером трехкратного чемпиона мира в мужском одиночном катании американца Натана Чена.