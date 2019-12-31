Известный тренер Рафаэль Арутюнян дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что на публике соперники должны вести себя уважительно по отношению друг к другу.

— Сейчас Шома Уно все же решил, что будет тренироваться у Стефана Ламбьеля, а до этого к вам не просился?

— Понимаете, какая вещь. Есть спортсмены, которых я взять сейчас объективно не могу. Шома, например, даже если и хотел бы прийти ко мне, просто не смог бы вписаться в мою существующую группу, а работа должна быть комфортной для всех. Вспомните, какой ажиотаж был вокруг инцидента с участием с Эн Су Лим и Белл в прошлом году. Но правда в том, что напряжение между соперниками существует всегда. Просто некоторые спортсмены более сдержаны в своих эмоциях, а кто-то, наоборот, их выплескивает. Думаю, что русским девочкам тоже непросто тренироваться вместе.

— Как бы то ни было, а на всех официальных мероприятиях и не только они — образец дружелюбных друг к другу одногруппниц.

— Молодцы, значит, стараются! Они должны быть милыми на публике, это негласное правило нашего спорта, мы же не бокс и не ММА. (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Арутюняна здесь