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Арутюнян: «Если ставить во главу угла хорошие отношения со всеми, спортивная жизнь может пойти прахом»

Даниил Аршавский
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Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян порассуждал о важности выбора спортсменов между карьерой и хорошими взаимоотношениями с окружающими.

«Спортсменам обычно бывает непросто принимать самостоятельные решения, даже когда речь не идёт о смене привычной обстановки. В такие моменты человек должен понимать, что на кону его собственная жизнь. Именно это стоит положить на одну чашу весов, а на вторую — желание оставаться для всех хорошим. Но если ставить во главу угла «be nice» по отношению к тренеру, друзьям, родителям и ко всем прочим, спортивная жизнь может пойти прахом. Тем более в нашем виде спорта, где против тебя не только соперники, но иногда — целые коалиции судей и федераций из разных стран», — цитирует Арутюняна «RT на русском».

Ранее 67-летний специалист делился мнением о карьере российской фигуристки Софьи Самоделкиной.

Источник: RT на русском
Фигурное катание
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