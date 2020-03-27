Двукратный олимпийский чемпион и тренер Артур Дмитриев в интервью «СЭ» прокомментировал нежелание Этери Тутберидзе контактировать с прессой. Недавно, комментируя японский фильм об Алине Загитовой и своей группе, она заявила, что искажение ее слов является причиной такого отношения.

— Слышал, что они не хотят пускать журналистов. Имеют право. Хорошо это или плохо? Сложный вопрос. Наверное, в какой-то мере это их слабость. Но слишком много внимания — тоже плохо. В прошлом сезоне именно это, на мой взгляд, добило Диму Алиева после серебра на чемпионате Европы 2018 года. И мы должны понимать, что все, о чем говорят в случае с Этери, заложено в нашу тренерскую систему, даже спортивную культуру.

Тем не менее, освещения прессы фигурному катанию все-таки не хватает. Бумы популярности у нас были, но не в таком масштабе. Но времена богатых шоу остались в 1990-х, и возможности наших звезд обогатиться тоже остались в том времени. (Дмитрий Кузнецов)

Полное интервью с Артуром Дмитриевым читайте здесь