Артур Дмитриев: "Выиграла бы финал Кубка России Константинова, поехала бы она. Ничего удивительного в решении нет"

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев прокомментировал "СЭ" решение тренерского совета включить Евгению Медведеву в основной состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет с 19 по 24 марта в японской Сайтаме.

Помимо Медведевой в основе женской команды оказались Алина Загитова и Софья Самодурова, две запасных спортсменки – Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова.

- Федерация изначально заявила, что кто выиграет в финале Кубка России, тот и поедет на чемпионат мира, - сказал Дмитриев. - Если они придерживались правил, которые были озвучены, значит, все правильно.

- Туктамышева, Константинова не могли представлять Россию на турнире?

- Безусловно, смогли бы, я даже не сомневаюсь. Вопрос не в этом. У нас всего три квоты, а не пять.

- То есть вы не удивились такому развитию событий?

- Все решалось по итогам финала Кубка России. Выиграла бы Константинова, поехала бы она.

- Вы считаете справедливой такую систему отбора?

- У нас в уставе Федерации написано, что третье место всегда обсуждается. А какая система должна быть? Надо было кого-то выбирать. (Арман Мкртчян)