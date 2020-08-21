Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев в разговоре с «СЭ» прокомментировал принятие нового формата Кубка России и перспективы участия юниоров во взрослых соревнованиях.

— Сезон будет очень сложным для всех. И прокаты показали, что сейчас никто подготовку не форсирует. Потому что ускорение выхода на пик значит большее количество исполнений. А это в проекции значит травмы. Ситуация для фигуристов сейчас крайне опасная. И тренеры должны это понимать и находить баланс. И так не все понимают, к чему готовятся, будут ли чемпионат Европы, мира. Главная задача — сохранить соревновательную форму и здоровье.

Валиева среди взрослых? Видимо, это решение тренера, она знает возможности каждой ученицы. Действительно, сезон нестандартный, и сейчас у многих будет дилемма, заявляться ли на взрослый Кубок России, учитывая то, что отбор на чемпионат России гарантирует участие в юниорском первенстве. Эта история не только про Валиеву, она касается всех. Почему бы ей не поучаствовать?

Раньше парам можно было заявляться в Кубке России и на мастеров спорта, и на кандидатов, и прокатать даже четыре этапа. Теперь есть только два старта. Конечно, это мало, мои пары наверняка будут заявляться на московские соревнования.

Можно ли было сделать больше стартов? Федерация опирается на рекомендации Роспотребнадзора, они же не из головы этот календарь взяли. Я вообще боюсь, как бы не наступила эта вторая волна, тогда у нас останутся только региональные соревнования. Будем по Кубку Москвы кататься. Но я не думаю, что пандемия фатально ударит по фигурному катанию. На уровне сборной и около нее — точно нет. Постепенно все нагонят. (Дмитрий Кузнецов)