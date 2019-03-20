Артур Дмитриев: "Судьи дали Медведевой недокрут, а Самодурова недополучила баллов"

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев прокомментировал "СЭ" итоги короткой программы у женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония). Россиянка Алина Загитова заняла первое место, Евгения Медведева – четвертое, а Софья Самодурова​ стала 9-й.

– Алина откаталась безупречно. Она так делала весь сезон.

– Загитова может выступить лучше или это был ее предел?

– Лучше – нет. Она сделала максимум, что смогла.

– Как оцените катание Медведевой, Самодуровой?

– Женя очень хорошо выступила. Мне кажется, что ей не засчитали прыжок, а дали недокрут. В остальном, все сделала в великолепном виде. Самодурова откатала хорошо, но судьи, конечно….

– Недодали баллов?

– Может немножко. Она пока еще только выходит на свой уровень.

– Кто в итоге окажется на пьедестале после произвольной программы?

– Не знаю. Но бороться будут как наши девчонки, так и японки. (Арман Мкртчян)

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