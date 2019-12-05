Артур Дмитриев пытался исполнить аксель в четыре с половиной оборота на тренировке

Российский фигурист Артур Дмитриев попытался исполнить аксель в четыре с половиной оборота на тренировке. Спортсмен устоял на ногах, однако допустил степ-аут на последнем обороте.

Отметим, что самым сложным элементом на соревнованиях у мужчин считается лутц в четыре оборота. На официальных турнирах не было зафиксировано ни одного исполнения акселя в 4,5 оборота, но на тренировках Дмитриев уже исполнял его.