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Артур Дмитриев пытался исполнить аксель в четыре с половиной оборота на тренировке

15:39
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Российский фигурист Артур Дмитриев попытался исполнить аксель в четыре с половиной оборота на тренировке. Спортсмен устоял на ногах, однако допустил степ-аут на последнем обороте.

Отметим, что самым сложным элементом на соревнованиях у мужчин считается лутц в четыре оборота. На официальных турнирах не было зафиксировано ни одного исполнения акселя в 4,5 оборота, но на тренировках Дмитриев уже исполнял его.

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