Российский фигурист Артур Дмитриев перенес операцию на носу, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на его отца, двукратного олимпийского чемпиона Артура Дмитриева-старшего.

- Артуру сделали операцию на нос. Внутри был нарост, который мешал дыханию, сейчас эту проблему устранили, но еще месяц он будет восстанавливаться, - сказал Дмитриев-старший. – Но подготовка на льду уже идет, он начал прыгать, программы начал ставить, но потихонечку. В этом сезоне он планирует выступать.