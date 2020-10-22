Артур Даниелян перенес успешную операцию в Германии

Вице-чемпион России и Европы прошлого сезона 16-летний Артур Даниелян рассказал, что он был успешно прооперирован из-за проблем с голеностопом в одной из мюнхенских клиник, информирует РИА «Новости».

Фигурист пока не выступал в новом сезоне, пропустив контрольные прокаты сборной России и этап Кубка России в Москве из-за проблем с голеностопом.

«Со следующей недели надо будет снимать одну деталь, фиксирующую голеностоп, и я начну аккуратно разминать ногу, чтобы она пришла в норму. Все действия согласовываем с немецкими врачами, получаем их рекомендации, форсировать тренировочный процесс смысла нет. Конечно, мне хочется быстрее приступить к работе на льду», — рассказал Даниелян.