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Артур Даниелян перенес успешную операцию в Германии

16:12
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Вице-чемпион России и Европы прошлого сезона 16-летний Артур Даниелян рассказал, что он был успешно прооперирован из-за проблем с голеностопом в одной из мюнхенских клиник, информирует РИА «Новости».

Фигурист пока не выступал в новом сезоне, пропустив контрольные прокаты сборной России и этап Кубка России в Москве из-за проблем с голеностопом.

«Со следующей недели надо будет снимать одну деталь, фиксирующую голеностоп, и я начну аккуратно разминать ногу, чтобы она пришла в норму. Все действия согласовываем с немецкими врачами, получаем их рекомендации, форсировать тренировочный процесс смысла нет. Конечно, мне хочется быстрее приступить к работе на льду», — рассказал Даниелян.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201022/danielyan-1581018811.html

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