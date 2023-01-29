Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

29 января, 15:53

Даниелян: «Я ради чего катаюсь. Надо как-то бороться»

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Артур Даниелян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фигурист Артур Даниелян оценил свое выступление на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

— Как вы оцениваете ваше выступление на турнире?

— В произвольной я доволен. Были помарки на банальных элементах. Но все равно два акселя, впервые я сделал два сальхова. Обо хорошие. Они были чистые. Я очень рад, что идеи прогресс, наша работа с командой дает свои плоды. На этом мы не собираемся останавливаться.

— Какие ближайшие планы по стартам?

— Я на финал не еду. Я второй запасной. Буду так или иначе держать себя в форме.

— Ну а вообще до конца сезона?

— Еще ничего не обсуждали. Все равно где-нибудь выступлю. Тоже в Питере, в академии, по-моему, в апреле выступлю. Также шоу новое. Если будет возможность выступить, обязательно выступлю. Мы подготовимся. Так конкретного ничего не могу сказать.

— Выступления вне конкурса — лучше или хуже?

— Сейчас абсолютно не имеет значения. У меня поставлена задача. Это не призовые места на данный момент. Это показать чистый хороший прокат с тем максимумом, который у меня имеется.

— Вы сказали, что по следам можете определить, насколько чисто исполнен прыжок. Вы успеваете посмотреть на следы?

— Как-то само выходит, по инерции. Раз глянул. Иногда сразу по приземлению ты можешь понять, что там недокрут. А тут мягкое приземление. Я и решил краем глаза по пути.

— Это не отвлекает от проката?

— Это на подсознательном уровне. Ты не думаешь мозгами, что посмотрю и поеду. Сами глаза опускаются, а на следующем элементе головой контролируешь, в концентрации находишься.

— Сохраните ли нынешние программы на следующий сезон?

— Были обсуждения с Валентином Николаевичем Молотовым, что как. Конкретно идей нет, но думали о направлениях. Думаю, программа будет меняться. На следующий сезон иные планы, иные цели, задачи. Все по-новому.

— Тебя так долго мучали проблемы со спиной. Проблема решается?

— Года три практически нет у меня проблем. Это был период роста. Исключительно из-за моей физиологии такое обострение случилось. Пришлось полтора-два года регулировать все, что может как-то принести боль. Это все позади. Не хочется вспомнить.

— Как себя мотивировать, не хотелось взять и все бросить?

— Не буду врать: хотел. В какой-то день у тебя ничего не получается. Ты думаешь, зачем, для кого. Потом как-то ночь прошла, ты приходишь на тренировку и все по-другому складывается. Мотивация в том, что меня самого берет азарт, то, на что я способен после всего произошедшего в моей карьере. До каких целей я могу дойти. Плюс у меня есть семья, которая меня поддерживает на протяжении всей карьеры. Ключевое, я не могу просто закончить, смотря через что я прошел. Я ради чего катаюсь. Надо как-то бороться. Жизнь это борьба.

Артур Даниелян
0
Читайте также
«Трансферная кампания «Спартака» закрыта — мы подписали тех, кого хотели». Интервью Абаскаля
За мошенничество на шахматах дали условный срок. Француз придумал гениальную схему, но попался
Министр обороны Украины признал тяжелую военную обстановку на востоке
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Покупатели F-35 не могут использовать истребители без разрешения США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатов — о чемпионате Санкт-Петербурга: «Доволен собой, потому что это непростой для меня сезон»

Фигурист Даниелян назвал себя «самым темным» среди партнеров по группе
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости