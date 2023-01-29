Даниелян: «Я ради чего катаюсь. Надо как-то бороться»

Фигурист Артур Даниелян оценил свое выступление на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

— Как вы оцениваете ваше выступление на турнире?

— В произвольной я доволен. Были помарки на банальных элементах. Но все равно два акселя, впервые я сделал два сальхова. Обо хорошие. Они были чистые. Я очень рад, что идеи прогресс, наша работа с командой дает свои плоды. На этом мы не собираемся останавливаться.

— Какие ближайшие планы по стартам?

— Я на финал не еду. Я второй запасной. Буду так или иначе держать себя в форме.

— Ну а вообще до конца сезона?

— Еще ничего не обсуждали. Все равно где-нибудь выступлю. Тоже в Питере, в академии, по-моему, в апреле выступлю. Также шоу новое. Если будет возможность выступить, обязательно выступлю. Мы подготовимся. Так конкретного ничего не могу сказать.

— Выступления вне конкурса — лучше или хуже?

— Сейчас абсолютно не имеет значения. У меня поставлена задача. Это не призовые места на данный момент. Это показать чистый хороший прокат с тем максимумом, который у меня имеется.

— Вы сказали, что по следам можете определить, насколько чисто исполнен прыжок. Вы успеваете посмотреть на следы?

— Как-то само выходит, по инерции. Раз глянул. Иногда сразу по приземлению ты можешь понять, что там недокрут. А тут мягкое приземление. Я и решил краем глаза по пути.

— Это не отвлекает от проката?

— Это на подсознательном уровне. Ты не думаешь мозгами, что посмотрю и поеду. Сами глаза опускаются, а на следующем элементе головой контролируешь, в концентрации находишься.

— Сохраните ли нынешние программы на следующий сезон?

— Были обсуждения с Валентином Николаевичем Молотовым, что как. Конкретно идей нет, но думали о направлениях. Думаю, программа будет меняться. На следующий сезон иные планы, иные цели, задачи. Все по-новому.

— Тебя так долго мучали проблемы со спиной. Проблема решается?

— Года три практически нет у меня проблем. Это был период роста. Исключительно из-за моей физиологии такое обострение случилось. Пришлось полтора-два года регулировать все, что может как-то принести боль. Это все позади. Не хочется вспомнить.

— Как себя мотивировать, не хотелось взять и все бросить?

— Не буду врать: хотел. В какой-то день у тебя ничего не получается. Ты думаешь, зачем, для кого. Потом как-то ночь прошла, ты приходишь на тренировку и все по-другому складывается. Мотивация в том, что меня самого берет азарт, то, на что я способен после всего произошедшего в моей карьере. До каких целей я могу дойти. Плюс у меня есть семья, которая меня поддерживает на протяжении всей карьеры. Ключевое, я не могу просто закончить, смотря через что я прошел. Я ради чего катаюсь. Надо как-то бороться. Жизнь это борьба.