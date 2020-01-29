Артур Даниелян: «Хотел, чтобы мной гордилась не только мама, но и вся страна»

Российский фигурист, серебряный призер чемпионата Европы-2020 Артур Даниелян рассказал, кому он посвятил свое выступления.

— Посвятил свой прокат всем, кто в меня вкладывал, работал со мной, — сказал спортсмен в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. — Это не 5-10 человек, а гораздо больше людей. Они желали мне успеха. Я хотел, чтобы мной гордилась не только мама, но и вся семья, вся страна.

16-летний фигурист набрал 246,71 балла. Его обошел только другой представитель России Дмитрий Алиев (272,89).