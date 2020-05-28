«Артист! И не только на льду!» Подписчики остались в восторге от нового видео Плющенко и Рудковской

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал новое видео в Instagram. 37-летний бывший спортсмен показал сценку из мультфильма «Малыш и Карлсон» с супругой Яной Рудковской.

— Не в пирогах счастье, — говорит на видео Рудковская.

— Ты что, с ума сошел? А в чем же еще? — ответил Плющенко.

«Артист! И не только на льду... Талант !» — отреагировал подписчик фигуриста в комментариях.

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