«Артист! И не только на льду!» Подписчики остались в восторге от нового видео Плющенко и Рудковской
19:12
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал новое видео в Instagram. 37-летний бывший спортсмен показал сценку из мультфильма «Малыш и Карлсон» с супругой Яной Рудковской.
— Не в пирогах счастье, — говорит на видео Рудковская.
— Ты что, с ума сошел? А в чем же еще? — ответил Плющенко.
«Артист! И не только на льду... Талант !» — отреагировал подписчик фигуриста в комментариях.
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