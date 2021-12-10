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Артемьева и Назарычев заняли третье место на турнире в Загребе

10 декабря, 23:46
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Российские фигуристы Юлия Артемьева и Михаил Назарычев заняли третье место на турнире Golden Spin of Zagreb в Хорватии.

За произвольную программу пара получила 128,11 балла. По сумме выступлений они набрали 189,29 балла.

Первое место заняли Одри Лу и Миша Митрофанов из США (195,32). Вторыми стали Анастасия Метелкина и Даниил Паркман из Грузии (189,60).

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Екатерина Савостина все материалы автора
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