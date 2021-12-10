Артемьева и Назарычев заняли третье место на турнире в Загребе
10 декабря, 23:46
Российские фигуристы Юлия Артемьева и Михаил Назарычев заняли третье место на турнире Golden Spin of Zagreb в Хорватии.
За произвольную программу пара получила 128,11 балла. По сумме выступлений они набрали 189,29 балла.
Первое место заняли Одри Лу и Миша Митрофанов из США (195,32). Вторыми стали Анастасия Метелкина и Даниил Паркман из Грузии (189,60).
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