Артемьева и Назарычев заняли третье место на турнире в Загребе

Российские фигуристы Юлия Артемьева и Михаил Назарычев заняли третье место на турнире Golden Spin of Zagreb в Хорватии.

За произвольную программу пара получила 128,11 балла. По сумме выступлений они набрали 189,29 балла.

Первое место заняли Одри Лу и Миша Митрофанов из США (195,32). Вторыми стали Анастасия Метелкина и Даниил Паркман из Грузии (189,60).