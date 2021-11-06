Артемьева и Назарычев стали третьими в парном катании на «Гран-при Италии»

Российский фигуристы Юлия Артемьева и Михаил Назарычев завоевали бронзовые медали в парном катании на «Гран-при Италии». Россияне набрали за произвольную и короткую программы 187,01 балла.

Первое место занял китайский дуэт Суй Вэнцзин/Хань Цун (224,55 балла), второе — их соотечественники Пэн Чэн/Цзинь Ян (211,86).

Фигурное катание

Турин (Италия)

«Гран-при»

Gran Premio d'Italia

Пары

Произвольная программа

1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 144.48

2. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 135.15

3. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 125.11

4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 114.14

5. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) — 109.99

6. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 104.56

7. Сара Конти/Никколо Макии (Италия) — 98.17

Итог

1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 224.55

2. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 211.86

3. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 187.01

4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 179.26

5. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 165.45

6. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) — 162.71

7. Сара Конти/Никколо Макии (Италия) — 152.72