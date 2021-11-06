Артемьева и Назарычев стали третьими в парном катании на «Гран-при Италии»
Российский фигуристы Юлия Артемьева и Михаил Назарычев завоевали бронзовые медали в парном катании на «Гран-при Италии». Россияне набрали за произвольную и короткую программы 187,01 балла.
Первое место занял китайский дуэт Суй Вэнцзин/Хань Цун (224,55 балла), второе — их соотечественники Пэн Чэн/Цзинь Ян (211,86).
Фигурное катание
Турин (Италия)
«Гран-при»
Gran Premio d'Italia
Пары
Произвольная программа
1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 144.48
2. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 135.15
3. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 125.11
4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 114.14
5. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) — 109.99
6. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 104.56
7. Сара Конти/Никколо Макии (Италия) — 98.17
Итог
1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 224.55
2. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 211.86
3. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 187.01
4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 179.26
5. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 165.45
6. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) — 162.71
7. Сара Конти/Никколо Макии (Италия) — 152.72
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