25 июня, 08:50

Артемьева и Брюханов вернулись в группу Слюсаренко и намерены продолжить карьеру

Алина Савинова

Фигуристка Юлия Артемьева, выступающая в паре с Алексеем Брюхановым, сообщила, что они вместе с партнером готовятся к новому сезону в группе тренера Павла Слюсаренко.

Ранее специалист заявил, что спортсмены ушли из его группы.

«Мы приняли решение о продолжении [карьеры] и начали подготовку к сезону. Катаемся в Перми в группе Павла Слюсаренко», — приводит ТАСС слова Артемьевой.

20-летняя Артемьева и 23-летний Брюханов являются бронзовыми призерами финала «Гран-при России» 2024 года. На чемпионате страны-2024 фигуристы стали пятыми. Пара не принимала участия в минувшем сезоне в связи с медицинскими показаниями.

Источник: ТАСС
