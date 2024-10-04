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Ковалев: «Очень сложный год был: были мысли о завершении карьеры, о смене тренера»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Фигурист Артем Ковалев рассказал, что в период восстановления от травмы задумывался о завершении карьеры.

В октябре 2023 года он сломал ногу, упав с четверного тулупа. В четверг фигурист впервые выступил после травмы на чемпионате Москвы, за короткую программу он получил 80,23 балла.

«Очень сложный год был: были мысли о завершении карьеры, о смене тренера, лезли дурные мысли в голову, потом постарался их отпустить и просто готовиться. В эмоциональном плане было очень сложно, за весь сезон я ни один старт не посмотрел, кроме чемпионата мира, который я комментировал. Я никому не пожелаю этих эмоций. Самое тяжелое — выходить сейчас на лед, понимал, что это будет сложно», — цитирует ТАСС Ковалева.

21-летний Ковалев в сезоне-2022/23 занял 5-е место на чемпионате России.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Артем Ковалев
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