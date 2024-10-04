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Агент Малинина: «Илья может стать тем человеком, который вернет фигурному катанию былую привлекательность»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Ари Закарян, агент чемпиона мира в мужском одиночном катании Ильи Малинина, считает, что клиент может вернуть фигурному катанию былую привлекательность.

«На мой взгляд, Илья сейчас находится в том статусе, когда очень важно, чтобы вся работа шла правильно, не совершались ошибки, а те задачи, которые мне приходится решать как агенту, никак не нарушали его спортивную подготовку. Чтобы мы совместно добились максимальных результатов, иначе говоря.

Я думаю, точнее, очень верю, что Илья может стать именно тем человеком, который вернет фигурному катанию во всем мире былую привлекательность, сделает его намного более коммерческим», — приводит RT Закаряна.

Источник: RT
Фигурное катание
Илья Малинин
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