Известный в мире фигурного катания агент Ари Закарян рассказал о самом первом четверном тулупе от Елизаветы Туктамышевой. Он также прокомментировал оценки спортсменки за компоненты.

— Вы стали очевидцем самого первого четверного тулупа от Елизаветы Туктамышевой. Как так вышло?

— Алексей Николаевич Мишин был моим тренером 8 лет, невероятно уважаю этого человека. Он такой старший друг, поэтому всегда, когда бываю в Санкт-Петербурге, захожу к нему на тренировки — фигурное катание — это моя жизнь. Вот и тогда зашел, а Лиза четверные пробует, и кстати сделала тот четверной с четвертой попытки.

— Однако не факт же, что этот прыжок ей поможет попасть в сборную. Да и в Финале «Гран-при» в Турине ее не было...

— Знаете у меня есть один суперский фигурист, который катается в шоу. И он сказал мне: я хочу соревноваться! Я удивился: мол, зачем, съездишь на шоу, денег заработаешь, а то тренироваться целыми днями. На что получил ответ: «А я хочу, я получаю от этого кайф». Я не стал с ним спорить, человек счастлив.

Что касается Елизаветы, то она — величайшая спортсменка, которой нужно подождать и узнать, что будет дальше.

— Одна из ее самых больших проблем оценка за компоненты...

— Для меня это темный лес. Я за то, чтобы вернуть классику. Делает человек либелу хорошо — это видно, а когда всякими позами зарабатывают четверной уровень сложности и прячет недостатки... Человек, который не может сделать нормальный «волчок», может за счет уровней обыграть самого крутого фигуриста по вращениям и так далее. Я хочу, чтобы фигуристы катались от души, кайфовали, танцевали, двигались на скорости, а зрители ловили их энергетику. И как только произойдет — мы сразу поймем: кто плохо катается, а кто хорошо. (Екатерина Беспалова)

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